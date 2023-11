V Tribeju prebivalci ogroženih hiš po treh mesecih spet doma

Dravograd, 18. novembra - Aktivnosti za sanacijo plazu Matavunder nad Tribejem v občini Dravograd, ki se je sprožil ob avgustovski ujmi, potekajo, pristojni pa so doslej razmere uredili do te mere, da so se nedavno lahko prebivalci treh hiš po treh mesecih vrnili v svoje domove. Med drugim so gozdarji s plazišča odstranili drevje, občina je postavila zaščitne zidove.