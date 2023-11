Predlog novele zakona o DDV pripravljen za potrditev

Ljubljana, 17. novembra - Predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki bi ga moral DZ obravnavati že oktobra, a so ga takrat po nekaj zapletih z dnevnega reda plenarne seje umaknili, je zdaj pripravljen za sprejem. Člani odbora DZ za finance so danes soglašali s predlaganimi rešitvami in sprejeli nekaj dopolnil. DZ bo novelo potrjeval prihodnji teden.