Humanitarna društva po avgustovskih poplavah potrebujejo predvsem finančna sredstva

Ljubljana, 17. novembra - Humanitarna društva, ki zbirajo pomoč po avgustovskih poplavah, še vedno sprejemajo donacije. V Rdečem križu Slovenija so za STA pojasnili, da so najbolj veseli finančnih donacij, ki jih potem v obliki vrednostnih kartic podarijo pomoči potrebnim. V Slovenski karitas prav tako zbirajo finančna sredstva, prosijo pa tudi za posteljnino in brisače.