V Zagrebu velika razstava Meštrovićevih del

Zagreb, 21. novembra - V zagrebški Galeriji Klovićevi dvori bodo v sredo slovesno odprli retrospektivno razstavo del največjega hrvaškega kiparja Ivana Meštrovića. Z največjo razstavo Meštrovićevih del v zadnjih 40 letih bodo zaznamovali 140-letnico umetnikovega rojstva in 40 let delovanja Galerije Klovićevi dvori. Razstava bo na ogled do 3. marca naslednje leto.