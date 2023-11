V Ivančni Gorici odpirajo največji športni objekt v občini in regiji

Ivančna Gorica, 18. novembra - V Ivančni Gorici na območju, kjer je bilo do zdaj športno igrišče Vzgojno izobraževalnega centra Ivančna Gorica, danes odpirajo nov, sodoben športni park, ki bo največji športni objekt v občini in regiji. V njem bodo prostor za športno udejstvovanje našli rekreativci, društva in klubi ter učenci in otroci bližnjih šol in vrtca.