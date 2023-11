Praznični sejmi po Evropi odpirajo svoja vrata

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Dunaj/Strasbourg, 20. novembra - Do veselega decembra je še manj kot dva tedna, po evropskih mestih pa ponekod iz lesenih hišk že diši po kuhanem vinu, pečenem kostanju in cimetu. Praznični sejmi so nepogrešljiv del božičnega časa in stoletna tradicija, ki razveseljujejo in privabljajo na milijone obiskovalcev ob blizu in daleč.