Predsednik vlade uspešno prestal operacijo kile

Ljubljana, 17. novembra - Predsednik vlade Robert Golob je uspešno prestal operacijo kile in se dobro počuti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ga bodo predvidoma odpustili v soboto, od sredine prihodnjega tedna pa naj bi že normalno opravljal svoje obveznosti, so še dodali.