Cene storitev pri ponudnikih tudi v tretjem četrtletju višje

Ljubljana, 17. novembra - V tretjem letošnjem četrtletju se je nadaljevala rast cen storitev pri ponudnikih. V primerjavi s prejšnjim trimesečjem so se zvišale za 0,7 odstotka, glede na enako obdobje lani pa so bile višje za 5,6 odstotka, je danes objavil statistični urad. V treh četrtletjih skupaj so bile medletno višje za 7,1 odstotka.