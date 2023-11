Mariborski policisti v zvezi s streljanjem pri psihiatriji obravnavajo mladoletnika

Maribor, 17. novembra - Mariborski policisti v zvezi s četrtkovim streljanjem pri oddelku psihiatrije, v katerem so bili lažje ranjeni štirje pacienti, obravnavajo mladoletnika. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so zvečer izsledili mladoletno osebo in bodo ukrepali v skladu pristojnostmi. Ob tem nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo dogodka.