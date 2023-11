Vreme: Dopoldne se bo delno razjasnilo

Ljubljana, 17. novembra - Več oblačnosti bo na vzhodu, kjer bo sprva ponekod še rahlo deževalo. Zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.