V Italiji so lani prijavili 54 žrtev zlorab v Cerkvi

Rim, 17. novembra - V Italiji je lani 54 ljudi prijavilo, da so bili žrtve zlorab v Cerkvi, je razvidno iz poročila italijanske škofovske konference CEI. V poročilu, ki so ga objavili v četrtek, piše še, da so CEI prijavili tudi 32 domnevnih storilcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.