Golden State nemočen brez Curryja in Greena

San Francisco, 17. novembra - Košarkarji Golden State Warriors so brez poškodovanega Stephena Curryja in kaznovanega Draymonda Greena v severnoameriški ligi NBA izgubili še petič zapovrstjo. V gosteh je bila zasedba Oklahoma City Thunder boljša s 128:109. Na edini preostali tekmi so Miami Heat doma s 122:115 ugnali Brooklyn Nets.