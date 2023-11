Pregled - šport, 16. 11. (četrtek)

LJUBLJANA - Madžarska in Slovaška sta naslednji reprezentanci, ki sta si že zagotovili nastop na evropskem nogometnem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji. Madžari so potrebno točko, ki ji je še manjkala za izpolnitev cilja, osvojili na gostovanju v Bolgariji, kjer je bil izid 2:2, Slovaki pa so do vstopnice za prvenstvo prišli z zmago 4:2 proti Islandiji.

KAIRO - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na svetovnem pokalu v Egiptu izgubila četrtfinale z Nemčijo z 1:3 (-12, 25, 19, 19). S tem je tudi ostala brez možnosti za vozovnico na paraolimpijske igre v Parizu 2024, ki jo bo v Egiptu dobila najboljša na igre še neuvrščena ekipa.

LJUBLJANA - Fundacija za šport (FŠO) bo slovenskemu športu v letu 2024 namenila 12,5 milijona evrov, kar je 13,6 odstotka več kot v letošnjem letu. Po odpiranju vlog na razpisu, ki se je končal v poznih večernih urah, so ugotovili, da je fundacija dobila za 67 milijonov evrov prošenj. Prva sredstva bodo na voljo marca 2024. Največ denarja bo namenjenega za športne programe, skupaj 7,37 milijona, od tega dobrih šest milijonov za tekmovalni šport. V posameznih postavkah bo tako za vrhunski šport šlo 2,7 milijona, za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 3,3 milijona, dober milijon pa za šport za vse.

LAS PALMAS - Slovenski jadralci so v prvi regati šestnajstine finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, v skupini 4 osvojila zadnje, četrto mesto. Zmagala je Litva pred Kanado in Japonsko. Prvi del finala pokala so slovenski Krpani začeli na drugem mestu v svoji skupini in se uvrstili v šestnajstino finala. Potem so menjali dva člana posadke, Janija Klemenčiča na vitlu in kapetana Vasilija Žbogarja.

LJUBLJANA - Upravni odbor Atletske zveze Slovenije (AZS) je podprl rebalans proračuna zveze v višini dobrega 1,9 milijona evrov, kar je po besedah direktorja zveze Nejca Jeraše rekordni proračun doslej. Zato bodo lahko namenili dodatna sredstva za atlete in atletinje. Za vrhunsko atletiko so dodatni denar namenili že v začetku leta, sedaj pa bo na voljo tudi za tiste, ki so letos potrdili merila za selekcije AZS.

TORINO - Zmagovalca zadnjega kroga v zeleni skupini sta napredovala v polfinale zaključnega turnirja najboljše osmerice teniških igralcev sezone v Torinu. Srb Novak Đoković je v prvem dvoboju premagal Poljaka Huberta Hurkacza, Italijan Jannik Sinner pa je ohranil stoodstotni izkupiček proti Dancu Holgerju Runeju.

TOKIO - Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je najhitreje začel reli po Japonski, zadnjo postajo svetovnega prvenstva v sezoni 2023. Svetovni prvak Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je po prvi hitrostni preizkušnji šesti. Rovanperä si je že na prejšnjem reliju, ki je pred 14 dnevi potekal v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, priboril drugi naslov svetovnega prvaka. Bolj zanimiv pa bo boj za skupno drugo mesto. Zanj se potegujeta Valižan Elfyn Evans (Toyota), ki ima v seštevku 191 točk, ter Neuville s 184.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v Washingtonu s 130:117 premagali Wizards. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste v 32 minutah dosegel 26 točk, 10 podaj in sedem skokov. Dallas bo nadaljeval niz štirih gostovanj v noči na nedeljo po slovenskem času v Milwaukeeju. Tamkajšnja ekipa je trenutno deveta v ligi, tretji pa je Dallas po deveti zmagi ob treh porazih. Enega manj imata ob istem številu zmag branilec naslova in tokrat prosti Denver ter Boston.

PARIZ - Francoske oblasti so začele pogajanja s sindikati različnih poklicev, da bi preprečile morebitne stavke delavcev, ki bi bile ravno v času poletnih olimpijskih iger, je v sredo poročala francoska tiskovna agencija AFP. Olimpijske igre v Parizu bodo od 26. julija do 11. avgusta 2024. Francoske oblasti so k pogajanjem povabile predstavnike policistov, medicinskih sester, strojevodij in sprevodnikov vlakov podzemne železnice.