Napadalec na moža Nancy Pelosi spoznan za krivega napada in poskusa ugrabitve

San Francisco, 16. novembra - Zvezna porota je danes na sodišču v San Franciscu napadalca na moža nekdanje predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa demokratko Nancy Pelosi spoznala za krivega napada in poskusa ugrabitve. Davidu DePapeju, priseljencu iz Kanade, ob izreku sodbe grozi do 30 let zapora, poročajo ameriški mediji.