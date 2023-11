Izraelska vojska v okolici bolnišnice Al Šife našla truplo talke

Gaza, 16. novembra - Izraelska vojska je danes sporočila, da je v okolici največje bolnišnice na območju Gaze Al Šifa našla truplo talke, ki so jo v začetku oktobra v Izraelu zajeli borci skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Njeno truplo so pripeljali v Izrael, kjer so ga identificirali in o smrti talke obvestili njeno družino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.