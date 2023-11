Newyorške borze končale neenotno

New York, 16. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Na Wall Streetu se je danes pokazala "izčrpanost" vlagateljev, saj so se vrednosti delnic nekaterih velikih podjetij zaradi slabših napovedi znižale. To je vplivalo na manjše povpraševanje, tečaji pa so se obrnili navzdol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.