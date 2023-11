V nesreči s traktorjem umrl 69-letni moški

Moravče, 16. novembra - Na območju Moravč se je danes okoli poldneva zgodila smrtna nesreča s traktorjem, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ko se je pri obračanju manjši zgibni traktor prevrnil na 69-letnega voznika, ki je prej padel z njega. Moški je zaradi poškodb na kraju umrl.