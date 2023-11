Mladina o vladi (17. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Grega Repovž v uvodniku Elementarna poštenost piše o vladi. Pravi, da so kritike vlade upravičene, zlasti ko gre za dejanja na političnem parketu. Je pa res, da je ta vlada v letu in pol uvedla več velikih sprememb kot katerakoli vlada v zadnjih 20 letih, ob tem pa državi zagotovila relativno politično in močno ekonomsko stabilnost.