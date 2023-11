Ministrstvo napovedalo ureditev prehrane dijakom na usposabljanju pri delodajalcih

Ljubljana, 16. novembra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje napoveduje, da bo v okviru načrtovanih sprememb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju med dolžnosti delodajalca zapisalo tudi zagotavljanje prehrane dijakom v času praktičnega usposabljanja. Vprašanje na to temo je sicer na podlagi prejete pobude odprl Varuh človekovih pravic.