Izraelska vojska nadaljuje racije v bolnišnici Al Šifa

Gaza, 16. novembra - Izraelska vojska nadaljuje racije v bolnišničnem kompleksu Al Šifa v Gazi, kjer trdi, da je odkrila vojaško opremo, poveljniške in nadzorne centre skrajnega palestinskega gibanja Hamas ter posnetke talcev. Palestinske oblasti v enklavi medtem opozarjajo, da so izraelske sile uničile radiološki oddelek, oddelek za opekline in oddelek za dializo.