ZN zavrača enostransko razglašena varna območja v Gazi

Ženeva, 16. novembra - Vodje številnih agencij Združenih narodov in drugih humanitarnih organizacij so danes zavrnili kakršno koli vpletenost v t.i. varna območja za civiliste, ki jih je na območju Gaze predlagal ali vzpostavil Izrael. Njihova vzpostavitev bi bila mogoča le s soglasjem vseh strani, so v Ženevi sporočile vodje agencij ZN in organizacij.