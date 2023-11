Dan prezgodaj rojenih otrok s poudarkom na vlogi staršev

Maribor, 17. novembra - Letošnji svetovni dan prezgodaj rojenih otrok oz. nedonošenčkov daje poudarek vlogi staršev. "Ob vrhunskih kadrih in aparatih je izredno pomembna toplina in podpora staršev. Zato materam ne odtegujemo obiskov; mama lahko svojega prezgodaj rojenega otroka obišče, ko to potrebuje, si želi in zmore," je povedala babica Rosemarie Franc iz UKC Maribor.