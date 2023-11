Vreme: Ponoči bo pretežno oblačno

Ljubljana, 16. novembra - Ponoči bo pretežno oblačno. Ponekod bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 1, ob morju okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo sprva pretežno oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Zapihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sončno s hladnim jutrom. Čez dan bo še pihal severozahodnik. V nedeljo bo po jasnem in hladnem jutru oblačnost čez dan naraščala.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji slabi. Vremenska fronta se od zahoda bliža Alpam in bo v noči na petek oslabljena prešla Slovenijo.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v petek bo pretežno oblačno. Predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bodo občasne rahle padavine. Vetrovno bo.