Za pomoč kmetom po poplavah 3,7 milijona evrov

Ljubljana, 16. novembra - Vlada je danes izdala odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah. Nekaj manj kot 3,7 milijona evrov bodo prejeli kmetje, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah in bi brez pomoči s težavo ohranili dejavnost. Izplačila pomoči so predvidena do konca leta.