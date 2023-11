Raziskava: Odškodnine zaradi podnebnih sprememb podjetij ne bi prikrajšale za dobiček

Pariz, 18. novembra - Velike naftne in plinske družbe, kot so Aramco, ExxonMobil in Shell, bi tudi po plačilu odškodnin za škodo zaradi podnebnih sprememb ustvarile visoke dobičke, je pokazala ta teden objavljena raziskava organizacije Climate Analytics. Čeprav so po njihovih navedbah ustvarile veliko škodo, so namreč vknjižile še večje zaslužke.