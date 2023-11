Dalli in Angel z Lobnikom o enotnih evropskih standardih za organe za enakost

Ljubljana, 16. novembra - Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta se drugi dan delovnega obiska v Sloveniji sestala z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom. Med drugim so spregovorili o zakonodajni pobudi Evropske komisije o enotnih standardih za organe za enakost, so sporočili iz urada zagovornika.