Varuh človekovih pravic danes posloval v Velenju

Velenje, 16. novembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci danes posloval v velenjski občini. Sprejeli so pet pobudnikov, s katerimi so se pogovarjali o težavami s pokojninami in zdravstvenimi storitvami. Kot je Svetina povedal v izjavi za medije, je šlo pri pogovorih za pisano problematiko, nobena pa se ni nanašala na dejavnosti velenjske občine.