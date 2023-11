Ameriški komik Jimmy Kimmel bo četrtič vodil podelitev oskarjev

Los Angeles, 16. novembra - Ameriški komik in voditelj Jimmy Kimmel bo prihodnje leto že četrtič vodil podelitev oskarjev, so sporočili z Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti. Kimmel, ki ima svojo pogovorno oddajo Jimmy Kimmel Live!, je podelitev zlatih kipcev vodil v letih 2017, 2018 in lani. 96. podelitev oskarjev je načrtovana za 10. marec 2024.