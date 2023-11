Trebnje/Čatež ob Savi, 16. novembra - Policisti so v sredo pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli Litovca in Moldavca. Oba so pridržali, jima zasegli vozili, s kazenskima ovadbama ju bodo pripeljali pred sodnika za prekrške, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.