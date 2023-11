Psihologi na kongresu o odnosu posameznika do okolja

Portorož, 16. novembra - Osrednja tema Kongresa psihologov Slovenije, ki od danes do sobote poteka v Portorožu, je odnos posameznika do okolja. Kot je pojasnila predsednica Društva psihologov Slovenije Anja Podlesek, se bo morala stroka angažirati pri razreševanju dilem, pred katerimi se znajdejo ljudje zaradi podnebne krize in drugih sprememb v okolju.