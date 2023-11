V terciarno izobraževanje vključenih dobrih 48 odstotkov mladih

Ljubljana, 16. novembra - V Sloveniji je skoraj polovica (48,2 odstotka) mladih od 19 do 24 let vključena v terciarno izobraževanje. Med študenti je več žensk in več rednih študentov. Največ jih je lani pridobilo visokošolsko izobrazbo 1. stopnje. Študenti so ob zaključku visokošolskega izobraževanja v povprečju stari 27 let, kažejo podatki statističnega urada (Surs).