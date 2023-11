Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca po seji vlade

Ljubljana, 16. novembra - Novinarska konferenca po seji vlade, na kateri bodo sodelovali minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za delo Luka Mesec, bo danes ob 14. uri v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. (STA)