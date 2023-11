Sindikat Tuš zahteva pogajanja za višje plače

Ljubljana, 16. novembra - Sindikat Tuš, ki je iz medijev izvedel novico o prodaji Engrotuša Mercatorju, zahteva takojšnja pogajanja za višje plače, božičnico, vrnitev odvzetih dodatkov, več delavcev na izmeno, zaščito starejših delavcev in krajši delovnik ob sobotah. Za to se bo zavzemal ne glede na lastništvo družbe, so danes sporočili.