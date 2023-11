NUK pridobil Kosovelova pisma Fanici Obid in Carlu Curciu

Ljubljana, 19. novembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so rokopisno zbirko obogatili s pismi, ki jih je pesnik Srečko Kosovel poslal pesnici in aktivistki Fanici Obid ter italijanskemu oficirju in zgodovinarju Carlu Curciu. Po besedah skrbnika zbirke Marijana Ruperta imajo zdaj v NUK originalna pisma, katerih vsebina je bila sicer že objavljena v Zbranem delu.