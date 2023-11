Kulturni center Ravne v sanacijo po ujmi, programi na novih lokacijah

Ravne na Koroškem, 16. novembra - Občina Ravne na Koroškem bo s sredstvi sanacije po avgustovski ujmi izvedla delno rušitev in izgradnjo novih prostorov za uničen stari del kulturnega centra Ravne. Ta se bo z začetkom gradbenih del, predvidoma v začetku novega leta, povsem zaprl, kulturni programi in abonmaji pa se že zdaj selijo in se bodo odvijali na drugih lokacijah po občini.