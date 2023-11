V koči na Kokoši zaključili energetsko sanacijo

Sežana, 16. novembra - Na Kokoši so zaključili energetsko sanacijo koče, ki sodi pod okrilje Planinskega društva Sežana. Projekt za zmanjšanje rabe energije in snovi ter povečanje rabe obnovljivih virov energije so opravili v okviru javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi.