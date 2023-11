V tretjem četrtletju umirjanje gospodarske dejavnosti po skoraj vseh komponentah BDP

Ljubljana, 16. novembra - Umirjanje gospodarske dejavnosti se je v tretjem trimesečju izražalo po skoraj vseh komponentah in podkomponentah bruto domačega proizvoda (BDP), je povedala Romana Korenič s statističnega urada. Večji padec izvoza so od leta 1996 zabeležili le dvakrat, v času krize leta 2009 in v času epidemije covida-19 leta 2020.