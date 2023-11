V Metliki odprli prizidek k zdravstvenemu domu

Metlika, 16. novembra - V Metliki so danes odprli nov prizidek k tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. V njem so urediti dodatnih šest ambulant splošne in družinske medicine, zdravstvenega varstva predšolskih otrok in mladine ter žensk. Gre za pomembno naložbo v občini, s katero pridobivajo prijaznejše prostore in višjo kakovost zdravstvenega varstva, pravi metliška županja.