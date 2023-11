Prevaranti podjetju s spletno goljufijo ukradli več stotisoč evrov

Koper, 16. novembra - Neznani storilci so podjetju na območju policijske uprave Koper s spletno goljufijo ukradli več stotisoč evrov. Z lažnim predstavljanjem kot uslužbenci banke so zaposlenega pripravili do posredovanja gesla za dostop do spletne banke, od koder so nato prenesli več stotisoč evrov na bančni račun v tujini.