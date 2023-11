Srbski kmetje že četrti dan na ulicah

Novi Sad, 16. novembra - V Srbiji že od ponedeljka potekajo protesti kmetov, ki se vse bolj zaostrujejo. Kmetje trdijo, da vlada oz. ministrstvo za kmetijstvo pet mesecev po dogovoru z njimi še vedno ni izpolnilo vseh zahtev. Med zahtevami kmetov, ki so na podoben način protestirali že v maju, so višje subvencije in premije za mleko ter subvencionirana posojila.