V ZDA zasegli za milijardo dolarjev ponaredkov torbic, čevljev in oblačil

New York, 16. novembra - V New Yorku so izvedli zaseg približno 219.000 ponaredkov uveljavljenih znamk torbic, čevljev, oblačil in drugih predmetov, je v sredo sporočilo ameriško zvezno tožilstvo in dodalo, da gre za "največji zaseg ponarejenega blaga v zgodovini ZDA". V maloprodaji naj bi bilo mogoče za zaseženo blago iztržiti več kot milijardo dolarjev.