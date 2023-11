V Novem mestu razstava Lamutovih novomeških motivov v dialogu s fotografijo Boštjana Puclja

Novo mesto, 16. novembra - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi odprli razstavo novomeških motivov leta 1962 umrlega slikarja Vladimirja Lamuta v njihovem dialogu s sodobnimi fotografijami Boštjana Puclja. Razstavo motivov, naslikanih sredi prejšnjega stoletja, so dopolnili s fotografsko zabeleženo sodobno podobo, so pojasnili v galeriji. Na ogled bo do 8. decembra.