Singapur, 16. novembra - Cene nafte so se v današnjem trgovanju znižale. Tokrat so jih pomagale navzdol potisniti novice o nepričakovano obsežnem povečanju zalog v ZDA, ki so na najvišji ravni po avgustu. To kaže na manjše povpraševanje ali preveliko ponudbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.