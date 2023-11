Varnostni svet ZN uspel potrditi resolucijo s pozivom k humanitarnim premorom v spopadih v Gazi

New York, 15. novembra - Varnostni svet ZN je po več kot mesecu dni vojne med Izraelom in Hamasom z 12 glasovi za, nobenim proti in tremi vzdržanimi uspel potrditi resolucijo, ki sprti strani poziva k uvedbi humanitarnih premorov v spopadih v Gazi in poudarja potrebo po zaščiti civilistov, predvsem otrok. Predlog resolucije je podala nestalna članica Malta.