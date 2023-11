Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic so tako zaradi ugodnih gospodarskih podatkov, ki naj bi zmanjševali verjetnost nadaljnjega zviševanja obrestnih mer ameriške centralne banke Federal Reserve, nadaljevali z rastjo v tem tednu, je povzela francoska tiskovna agencija AFP.