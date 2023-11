Pregled - šport, 15. 11. (sreda)

CELJE - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sedmem krogu skupinskega dela lige prvakov izgubili proti madžarskemu Veszpremu s 33:40 (17:22). V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tim Cokan s sedmimi goli, Mai Marguč in Mitja Janc sta prispevala po pet zadetkov.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v sedmem nastopu v evropskem pokalu doživeli sedmi poraz. Proti ekipi Hamburga, ki do tega kroga še ni imela zmage, so izgubili 83:86 (22:19, 36:43, 49:74). Najboljša strelca Cedevite Olimpije sta bila Jaka Blažič s 24 točkami in Klemen Prepelič s 23.

NOVA GORICA - Odbojkaricam GEN-I Volleyja ni uspelo premagati prve ovire 1/16 finala evropskega pokala challenge. Grški Panathinaikos, ki je gladko dobil prvo tekmo v Atenah, se je tudi na povratni v Novi Gorici pokazal kot premočan tekmec, tudi v gosteh je zmagal s 3:0 (20, 18, 25).

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je postal najuspešnejši ambasador programa Botrstvo v športu doslej. Roglič, ki je taktirko botra pred letom dni prevzel iz rok smučarke Tine Maze, je s partnerji za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij zbral izjemnih 200.180 evrov. V njegove čevlje bo v olimpijskem letu stopil košarkar Goran Dragić. Lanska ambasadorka Maze je lani za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij pomagala zbrati 135.000 evrov.

LJUBLJANA - Mednarodna teniška zveza (ITF) je ob koncu sezone posodobila svetovno lestvico. Slovenija, ki se je na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King v Sevilli uvrstila med štiri najboljše države na svetu, je napredovala za štiri mesta in je zdaj 14. Na vrh je skočila Kanada, ki je v finalu premagala Italijo.

TORINO - Rus Danil Medvedjev si je prvi zagotovil mesto v polfinalu zaključnega teniškega turnirja sezone v Torinu. V drugem krogu v rdeči skupini je premagal Nemca Alexandra Zvereva s 7:6 in 6:4. V uvodni partiji dneva je bila Španec Carlos Alcaraz boljši od Rusa Andreja Rubljova.

BUDVA - Slovenska moška reprezentanca je v petem krogu šahovskega ekipnega evropskega prvenstva v črnogorski Budvi premagala Islandijo s 4:0, medtem ko je slovenska ženska izbrana vrsta izgubila proti Nizozemski z 1,5:2,5. Moška reprezentanca je po zanesljivi zmagi z 22. napredovala na 16. mesto., šahistke pa so po porazu z 12. nazadovale na 14. mesto.

NEW ORLEANS - Ekipa New Orleans Pelicans je prizadejala tretji poraz košarkarjem Dallas Mavericks v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Novinec New Orleansa Jordan Hawkins in Brandon Ingram sta dosegla vsak po 25 točk za zmago pelikanov s 131:110. Slovenec Luka Dončić tokrat ni bil v svoji običajni formi, dosegel je 16 točk, zgrešil je 11 od 16 metov iz igre. Dallas Mavericks v nadaljevanju v noči na četrtek čaka gostovanje v Washingtonu pri Wizards.