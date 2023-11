Izraelska vojska naj bi se umaknila iz bolnišnice Al Šifa

Gaza, 15. novembra - Izraelski vojaki so se umaknili iz bolnišnice Al Šifa v Gazi in se prerazporedili v njeni okolici, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal novinar, ki je ujet v bolnišnici. Izrael trdi, da je med operacijo v bolnišnici zasegel več kosov vojaške opreme in orožja, palestinske oblasti pa trditve Izraela zanikajo.