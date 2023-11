V letošnjem Socialnem tednu poudarek na voditeljstvu

Ljubljana, 16. novembra - V organizaciji Zavoda za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Socialna akademija tudi letos poteka Socialni teden. Ta se začenja danes in bo trajal do 25. novembra. Tokratna tema projekta, ki letos nosi naslov Kje s(m)o voditelji? je voditeljstvo. Organizatorji so namreč prepričani, da ta pojem v Sloveniji s težavo vzamemo za svojega.