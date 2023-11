Von der Leyen v soboto v Egiptu in Jordaniji

Bruselj, 15. novembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v soboto odpotovala v Egipt in Jordanijo, so danes sporočili v Bruslju. Pred njo se bo v regijo podal še visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki bo med četrtkom in ponedeljkom obiskal več držav in si prizadeval iskati rešitve za najnovejšo zaostritev bližnjevzhodne krize.