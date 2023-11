Učinkovit način preprečevanja nestrpnosti je izobraževanje

Ljubljana, 16. novembra - Vsako leto 16. novembra zaznamujemo mednarodni dan strpnosti, ki opominja na spoštovanje in sprejemanje bogate raznolikosti kultur po svetu. S projektom Mi smo za strpnost ter drugimi projekti v Izobraževalnem centru Eksena opozarjajo, da strpnost ni prirojena in samoumevna, ampak si je zanjo treba prizadevati in se v tej smeri izobraževati.